Кабинет министров Украины принял решение, которым признал электронные загранпаспорта или ID-карты, загруженные в приложение «Дія», такими же полноценными документами, как и бумажные и пластиковые паспорта.

Такое решение было принято сегодня, 15 апреля, на заседании правительства, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что представить паспорта в «Дію» должны уже на следующей неделе, а решение правительства позволит пользоваться такими электронными документами сразу же после презентации.

«Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности по бумажным, действующим внутри страны», — написал Михаил Федоров.

По его словам, в настоящее время функцию электронных паспортов в приложении «Дія» тестируют более 17 тысяч украинцев. Вскоре эта функция станет доступной каждому, кто загрузит это приложение.

«В условиях карантина это становится особенно актуальным, ведь е-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция. А также на почте, при получении посылок, писем и при приобретении алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия», — отметил он.

Михаил Феедоров добавил, что Украина станет первой страной в мире, где можно будет использовать электронный паспорт, не предъявляя при этом бумажного или пластикового аналога.

На следующую неделю анонсирована презентация и релиз е-паспортов.

Напомним, на портале государственных услуг «Дія» уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности — стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.