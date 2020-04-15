Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить недавно назначенного первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова. Соответствующее заявление зарегистрировано в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская на своей странице в Facebook.

— ОО «Семьи Героев Небесной Сотни» требуют уволить Бабикова. Из-за фейковой информации о событиях Майдана на сайте ГБР и угрозу дальнейшей ретрансляции и поддержки российской пропаганды, — написала Евгения Закревская.

Обращение к президенту, главе парламента и врио главы ГБР обнародовано на странице общественной организации в Facebook.

— ГБР на сегодняшний день во время карантина и войны становится ретранслятором российской пропаганды и лжи, потому что фактически повторяет то, что транслирует Кремль ... И не удивительно, что в ГБР это происходит, поскольку там в должности первого заместителя - Бабиков А., который является адвокатом Януковича. Об этом мы предупреждали и требовали его устранения, но так и по сегодняшний день мы видим, что Бабиков по всем фронтам защищает Януковича и Россию, — говорится в обращении.

Как сообщалось, руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве, который в январе 2014 года занимал должность старшего следователя столичного райуправления МВД, сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.