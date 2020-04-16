Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал перераспределение расходов Управлению здравоохранения на покупку 100 медицинских кроватей с пролежневыми матрасами.

Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в своем Instagram, передают НикВести.

Сумма перераспределения составила 1 миллион 200 тысяч гривен.

Как рассказал Александр Сенкевич, средства будут направлены на покупку медицинских кроватей с пролежневыми матрасами для городских больниц: 50 коек — для больницы №1 и 50 коек — для больницы №3.

— Мы сегодня (15 апреля, - прим.) провели исполком и перераспределили средства для закупки 100 кроватейс пролежневыми матрасами — 50 кроватей для первой больницы и 50 кроватей для третьей. В первой больнице мы сегодня уже используем новый отремонтированный корпус — туда мы поставим 50 новых кроватей, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаеве будут хоронить в анатомических мешках в закрытых гробах на отдельном месте на кладбище.