Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев рассказал, что партия «Оппозиционная платформа - За життя» перевела на русский язык информационные листовки с рекомендациями Министерства здравоохранения о том, как уберечься от коронавируса.

Об этом Сергей Карцев сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Министерство здравоохранения разработало инструкцию по совершенно простым, доступным методам, которые необходимо соблюдать: мой руки, надевай маску. Но разработали на украинском языке, венгерском, румынском, но не на русском. И партия «За життя» переработала документ, распечатала его, раздала. И вот с учетом соблюдения всех необходимых мер предосторожности наши люди разнесли это по городу. При этом, мы еще раздавали маски, и на стендах, стенгазетах мы это дело обнародуем. Потому что сегодня народ в Николаеве разговаривает на русском. И информация должна быть доступной, она должна быть рядом, и она должна быть доступна, - сказал Сергей Карцев.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев призвал жителей Николаева соблюдать ограничения в связи с карантином с целью недопущения распространения коронавирусного заболевания COVID-19.