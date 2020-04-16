Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовное преследование активистки Майдана, народного депутата восьмого созыва Татьяны Черновол - это спланированная атака на участников Революции Достоинства соратников Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что преследования оппозиции и попытки ограничить ее парламентские права - это явления одного порядка.

— Я четко подчеркиваю еще раз - это попытка реванша, это конкретные действия соратников Януковича, которые были назначены, десантируемы в правоохранительные, прокурорские и судебные структуры. На сегодняшний день - это не только Татьяна. Вызвали на допрос депутата нашей фракции Владимира Вятровича за шаги по чествованию Голодомора. Продолжается давление на Софию Федину. Продолжается давление на Марусю Зверобой. Продолжается давление на других наших депутатов, включая вашего покорного слугу, - отметил Петр Порошенко.

Петр Поошенко считает, что власти делают раскол в обществе вместо того чтобы объединить государство и все политические силы вокруг защиты Украины и украинского населения от коронавируса.

— Мы будем защищать Таню Чорновил. Мне было очень приятно, когда ОО «Справа громад» буквально за 1-2 часа собрала на адвокатские услуги уже больше 140 тысяч гривен. И так же мы будем защищать каждого, кто будет находиться под давлением этой «клики Януковича», которая находится в правоохранительных органах включая Бабиковым, который сейчас претендует на то, чтобы возглавить ГБР. Посмотрите - прямой конфликт интересов: он получал деньги от Януковича - и на сегодняшний день расправляется с Героями Майдана. Люди с «клики Януковича», которые сейчас пытаются уничтожить память о Революции Достоинства, о Героях Майдана, о волонтерах, о добровольцах - ничего у них не получится. Мы способны защитить и Украину, и ураинский народ, и память о Революции Достоинства , - предупредил пятый Президент.

Ранее, экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовные преследования Татьяны Чорновол и других участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали для него сюрпризом. По его словам, у «Зеленского не скрывали своего истинного отношения к Майдану и его ценностям».