В условиях пандемии коронавируса, социально-ответственный бизнес «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, выделил медицинским учреждениям Николаева благотворительную помощь в виде необходимого медоборудования и средств индивидуальной защиты.

По словам начальника порта «МСП Ника-Тера» Алима Агакишиева, в условиях короновируса, порт, не только продолжает работать в штатном режиме, выполняя в полном объеме обязательства перед партнерами, подрядчиками, персоналом и государством, но и старается максимально поддержать медиков в сложившейся ситуации, сообщает пресс-служба порта.

— Мы, как и прежде, стараемся осуществлять максимально качественный уровень сервиса для наших клиентов. Естественно, появился ряд существенных изменений, связанных с недопущением распространения коронавируса в нашем порту, но в целом они не повлияли на эффективность работы компании. Наши специалисты делают все возможное, чтобы предельно оперативно реагировать на все просьбы медучреждений Николаева. Уже закуплены и переданы больницам города многофункциональные кровати, передвижные бактерицидные облучатели, в большом количестве средства индивидуальной зашиты: респираторы, защитные костюмы и многое другое. В данный момент мы ожидаем поставку 23 кислородных концентраторов, которые необходимы для подключения к аппаратам ИВЛ, а также фильтров и других расходников, - прокомментировал Алим Агакишиев.

Алим Агакишиев отметил, что ему приятно работать в Group DF, в корпорации, где собственник практически ежедневно интересуется, чем мы можем быть полезны для города, а также максимально ли обеспечены сотрудники порта всем необходимым, чтобы пережить этот недуг.

В условиях дефицита многих медицинских товаров, порт «Ника-Тера» старается оказывать благотворительную помощь больницам по мере поступления медоборудования, так как необходимые закупки осуществляются не только в Украине, но и за ее пределами.

— Ника-Тера» - наши старые друзья и помогают нам всегда, не только, когда нам трудно, а постоянно интересуются нашими проблемами и нуждами и оказывают необходимую поддержку. Сегодня, в это непростое время, когда вся страна переживает короновирусную инфекцию, порт снова нас выручает, оказывая неоценимую помощь, - поделилась главный врач Николаевской городской больницы №5 Елена Терентьева.

На сегодняшний день «Ника-Тера» оказала помощь уже шести медучреждениям Николаева, в том числе роддому и Николаевской областной клинической больнице, для которой был произведен ремонт аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам директора Областного центра лечения инфекционных болезней Светланы Фёдоровой, они уже обеспечены достаточным количеством средств, но эта помощь от «МСП Ника-Тера» - большая поддержка на будущее, потому что темп нарастания вирусной инфекции впереди, судя по другим странам и городам Украины.

— Благодаря таким, как «Ника-Тера» мы готовы и вооружены, поэтому выражаем большую благодарность за средства ухода за больными, средства индивидуальной зашиты наших медиков и за специальные кровати, которые уже сегодня поставим в отделение», - рассказала Светлана Фёдорова.

Кроме этого, Николаевский родильный дом № 1 временно перепрофилировали на работу с беременными и роженицами, у которых будет обнаружена короновирусная инфекция. По словам главного врача родильного дома Евгения Волохова, с 7 апреля в лечебном учреждении дежурят бригады медиков.

— Коллектив родильного дома благодарен порту «НИКА-ТЕРА», руководство которого отозвались на наше письмо об оказании нам помощи, ведь наш родильный дом является единственным лечебным учреждением области и города для принятия беременных в случае обнаружения короновируса у пациентки. Уже сегодня будем использовать привезённую портовиками передвижную лампу для обеззараживания коридоров и палат, а также благодарны за термометры, пульсоксиметры для определения кислорода в крови и другие необходимые средства, - поделился Евгений Волохов

«МСП Ника-Тера», своим примером, призывает средний и крупный бизнес помогать медицинским учреждениям города и области, чтобы предотвратить разрастание вирусной инфекции, а всем николаевцам соблюдать правила карантина и беречь себя.