Остатки денежных средств на счетах компании «Планета Кино» позволят продержаться в режиме закрытия всех кинотеатров еще максимум шесть недель.

Об этом этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил совладелец компании Дмитрий Деркач.

— Режим работы не изменился: все наши кинотеатры закрыты. Основная проблема — в том, что у нас практически нет доходов, но большие затраты на зарплату сотрудникам и есть ряд других платежей, от которых мы не можем отказаться. При этом у нас есть ограниченная сумма денег на счетах, которой нам хватит еще максимум на шесть недель, - сообщил он.

По его словам, в марте «Планета Кино» выплатила всем своим сотрудникам 70% зарплаты, в апреле — выплатит всем 50%.

— Основные задачи на этот период — удерживать деньги на счетах, договариваясь с кредиторами (поставщиками товаров, дистрибьюторами фильмов, арендаторами и т. д.) об отсрочке платежей и скидках. Почти со всеми арендодателями удалось договориться, кроме одного региона- с ними до сих пор ведем сложные переговоры, - отметил Дмитрий Деркач.

Также он добавил, что компания договорилась практически со всеми ТРЦ о том, чтобы не платить арендные платежи за время карантина. При этом компания продолжает уплачивать определенную часть сервисных платежей для поддержания ТРЦ в минимально рабочем состоянии (например, обеспечение охраны).

Небольшой поток доходов, позволяющий частично оплачивать зарплаты сотрудникам, обеспечивают запуск «Планетой Кино» кризисных сертификатов в кино, которые в будущем можно будет обменять на любой билет без ограничений технологий или типа мест в кинозалах.

Кроме того, запущен в продажу в супермаркетах и онлайн собственный попкорн под брендом Pumpidup, продажи которых на Rozetka во время карантины ощутимо выросли.

— Нам бы очень помогли «налоговые каникулы». Закон об отмене арендных платежей на период карантина и закрытия кинотеатров. Также есть хорошая инициатива – возвратный кредит из бюджета на зарплату сотрудникам. Надеюсь, будет решение по поводу арендных каникул, в остальные решения не сильно верю, - отметил Дмитрий Деркач.

Сеть «Планета Кино» насчитывает девять кинотеатров в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Суммах. Помимо ТЦ Apollo (Днепр), известно о планах компании открыть новый кинотеатр в ТРЦ Ocean Mall (Киев).

Напомним, что кинотеатр «Мультиплекс» с марта 2020 года приостановил свою работу в Николаеве из-за введенного в Украине карантина.