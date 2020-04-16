В трех больницах Тернополя установили специальное оборудование для дезинфекции медиков, которые лечат больных COVID-19.

Об этом сообщается на странице штаба по борьбе с коронавирусом в Тернополе в Facebook.

Оборудование установили в Тернопольской больнице скорой медицинской помощи, Тернопольской городской детской больнице и Тернопольской городской больнице №3.

Медики должны пройти через специальные рамки, в которых происходит дезинфекция. Оборудование приобрели за средства из бюджета Тернополя.

Напомним, что по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом: 16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.