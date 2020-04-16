Об этом говорится в письме МОН по завершению учебного года 2019-2020.

Руководителям учебных заведений рекомендуют разработать график выдачи выпускникам девятых классов свидетельств «с учетом необходимости соблюдения противоэпидемиологических мероприятий».

Итоговое оценивание рекомендуют проводить дистанционно.

Количество контрольных советуют уменьшить, а по некоторым предметам итоговую оценку можно выставить по тем баллами, которые ученик получил во время дистанционного обучения.

– И если ученик по каким-то причинам не участвовал в дистанционном обучении и не имеет текущего оценивания, он может быть оценен по результатам итоговой контрольной работы», — говорит государственная эксперт по вопросам обеспечения качества образования Елена Линник.

Напомним, Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные, чтобы не распространять коронавирус.