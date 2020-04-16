Об этом говорится в письме Министерства образования и науки о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года.

— С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в МОН рекомендуют провести итоговые оценки с помощью онлайн-технологий.

Кроме того, в Министерстве составили два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в зависимости от продолжительности карантина.