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Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные, чтобы не распространять коронавирус.
Об этом говорится в письме Министерства образования и науки о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года.
— С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера, — отметили в ведомстве.
Кроме того, в МОН рекомендуют провести итоговые оценки с помощью онлайн-технологий.
Кроме того, в Министерстве составили два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в зависимости от продолжительности карантина.
Если ученики не смогут вернуться за школьные парты в июне, то МОН в июле-августе сможет провести и пробную, и основную сессию ВНО.
Если ВНО начнут в середине августа, то результаты будут в середине сентября.
Напомним, что в парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций поступили законопроекты, которыми предлагается отменить проведение внешнего независимого оценивания.
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Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные, чтобы не распространять коронавирус.
Об этом говорится в письме Министерства образования и науки о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года.
— С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера, — отметили в ведомстве.
Кроме того, в МОН рекомендуют провести итоговые оценки с помощью онлайн-технологий.
Кроме того, в Министерстве составили два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в зависимости от продолжительности карантина.
Если ученики не смогут вернуться за школьные парты в июне, то МОН в июле-августе сможет провести и пробную, и основную сессию ВНО.
Если ВНО начнут в середине августа, то результаты будут в середине сентября.
Напомним, что в парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций поступили законопроекты, которыми предлагается отменить проведение внешнего независимого оценивания.