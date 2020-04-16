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В парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций поступили законопроекты, которыми предлагается отменить проведение внешнего независимого оценивания.
Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак во время участия в Онлайн конференции «EdCamp 2020», пишет Освіта.UA.
По его словам, внешнее независимое оценивание является вопросом номер один и сейчас важно не остановить его проведение.
Он также сообщил, что в парламенте есть «горячие головы», которые хотят отменить ВНО.
— Наша задача сохранить ВНО любой ценой, потому что это не вопрос оценки, это вопрос равного доступа к высшему образованию. Если мы однажды его не проведем, я не уверен что мы сможем к нему вернуться. Много людей хотят его отменить (ВНО, - ред.), Потому что так проще, или многим еще и выгоднее. Поэтому наша задача сделать все, чтобы ВНО состоялось, - сказал глава профильного комитета.
Он отметил, что сейчас Минобразования и премьер-министр обсуждают возможные механизмы проведения тестирования.
— Сейчас Министерство образования и науки вместе с премьер-министром обсуждают специфические механизмы, которые бы позволили в условиях карантина все же собирать детей и проводить внешнее независимое оценивание. Но это будет очень трудно технически, особенно с точки зрения обеспечения безопасности здоровья. Но пути к этому есть, - подчеркнул Сергей Бабак.
Напомним, в конце марта, в Министерстве образования и науки Украины заявили, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.
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В парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций поступили законопроекты, которыми предлагается отменить проведение внешнего независимого оценивания.
Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак во время участия в Онлайн конференции «EdCamp 2020», пишет Освіта.UA.
По его словам, внешнее независимое оценивание является вопросом номер один и сейчас важно не остановить его проведение.
Он также сообщил, что в парламенте есть «горячие головы», которые хотят отменить ВНО.
— Наша задача сохранить ВНО любой ценой, потому что это не вопрос оценки, это вопрос равного доступа к высшему образованию. Если мы однажды его не проведем, я не уверен что мы сможем к нему вернуться. Много людей хотят его отменить (ВНО, - ред.), Потому что так проще, или многим еще и выгоднее. Поэтому наша задача сделать все, чтобы ВНО состоялось, - сказал глава профильного комитета.
Он отметил, что сейчас Минобразования и премьер-министр обсуждают возможные механизмы проведения тестирования.
— Сейчас Министерство образования и науки вместе с премьер-министром обсуждают специфические механизмы, которые бы позволили в условиях карантина все же собирать детей и проводить внешнее независимое оценивание. Но это будет очень трудно технически, особенно с точки зрения обеспечения безопасности здоровья. Но пути к этому есть, - подчеркнул Сергей Бабак.
Напомним, в конце марта, в Министерстве образования и науки Украины заявили, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.