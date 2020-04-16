Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) Украина может получить уже в мае, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Об этом он заявил в эфире телеканала заявил «Украина 24» в четверг, 16 апреля.

– Мы ожидаем до конца года $4 миллиарда. Первый транш будет до $2 млрд и это будет в мае, — заявил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, Национальный банк Украины и предыдущее правительство в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 миллиарда. Позитивное решение МВФ позволит правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд), а также экстренную помощь Фонда в связи с коронавирусом объемом около 1,4 млрд.

Условиями для окончательного открытия программы, размер которой в ходе переговоров удалось увеличить ориентировочно до $8 млрд, стало принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый «антиколомойский» законопроект), а также обновленного закона о госбюджете.

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли, а 13 апреля приняла обновленный госбюджет с увеличенным с 2,1% до 7,5% ВВП дефицитом.

В то же время окончательное принятие «антиколомойского» закона затягивается из-за более 16 тыс. правок, подданных его противниками. По оценкам представителей фракции правящей партии "Слуга народа", закон может быть принят в целом в начале мая, после чего МВФ понадобится еще две-три недели на окончательное утверждение программы и выделение средств.

Ранее сообщалось, что с целью усиления позиций глобальной экономики, которая страдает от последствий пандемии COVID-19, а также для координации усилий национальных правительств Международный валютный фонд предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).