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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине возник дефицит донорской крови.
Об этом он сообщил во время брифинга, сегодня 17 апреля.
Максим Степанов отметил, что в зоне риска оказались все граждане, которые требуют ургентного срочного хирургического вмешательства.
— В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови. Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, которые требуют ургентного срочного хирургического вмешательства. Сейчас эти запасы снизились в целом в 2-4 раза по Украине. Мы считаем, что эта ситуация недопустима, - сказал Максим Степанов.
Также он добавил, что Минздрав обратился к главам ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями и заведениями переливания крови лиц, которые изъявили желание быть донорами крови.
Напомним, что условиях карантинных мероприятий в Украине возникла проблема со сдачей крови в донорских центрах, необходимой для лечения больных редкими заболеваниями. Министерство здравоохранения запускает информационную кампанию.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине возник дефицит донорской крови.
Об этом он сообщил во время брифинга, сегодня 17 апреля.
Максим Степанов отметил, что в зоне риска оказались все граждане, которые требуют ургентного срочного хирургического вмешательства.
— В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови. Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, которые требуют ургентного срочного хирургического вмешательства. Сейчас эти запасы снизились в целом в 2-4 раза по Украине. Мы считаем, что эта ситуация недопустима, - сказал Максим Степанов.
Также он добавил, что Минздрав обратился к главам ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями и заведениями переливания крови лиц, которые изъявили желание быть донорами крови.
Напомним, что условиях карантинных мероприятий в Украине возникла проблема со сдачей крови в донорских центрах, необходимой для лечения больных редкими заболеваниями. Министерство здравоохранения запускает информационную кампанию.