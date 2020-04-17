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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с высоким загрязнением, вызванным сильным ветром из зоны ЧАЭС, на улицах столицы будет работать поливо-моечная техники.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Сейчас уже выехали спецмашина «Киевавтодора» для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы, - сообщил Виталий Кличко.
Напомним, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке «опасно».
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с высоким загрязнением, вызванным сильным ветром из зоны ЧАЭС, на улицах столицы будет работать поливо-моечная техники.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Сейчас уже выехали спецмашина «Киевавтодора» для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы, - сообщил Виталий Кличко.
Напомним, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке «опасно».