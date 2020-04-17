Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.

С 15:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 понедельника, 19 апреля, прекращают работу все учреждения, рынки, ведомства на территории Мукачево и шести сел. Также в понедельник будут закрыты все церкви.

В то же время аптеки, АЗС и продуктовые магазины будут работать.

Также в городе перекроют движение по некоторым улицам. Городская власть призывает ограничить пребывание в общественных местах и воздержаться от поездок.

Напомним, медиарух и медийные общественные организации Украины рассматривают призыв предстоятеля УПЦ МП Онуфрия приходить на Пасху в церковь несмотря на карантин как диверсию против украинского народа.