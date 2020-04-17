Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По информации следствия, 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости (день, когда силовики разогнали студентов) беркутовец совершил административное задержание протестующего.

– Во время него милиционер «Беркута» применил к потерпевшему насильственные действия, чем незаконно помешал проведению собрания. В дальнейшем он составил рапорт о задержании, к которому внес заведомо ложные сведения, — говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и служебный подлог (ст. 340, ч.2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины).

Ранее руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве, который в январе 2014 года занимал должность старшего следователя столичного райуправления МВД, сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.