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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По информации следствия, 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости (день, когда силовики разогнали студентов) беркутовец совершил административное задержание протестующего.
– Во время него милиционер «Беркута» применил к потерпевшему насильственные действия, чем незаконно помешал проведению собрания. В дальнейшем он составил рапорт о задержании, к которому внес заведомо ложные сведения, — говорится в сообщении.
Мужчине инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и служебный подлог (ст. 340, ч.2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины).
Ранее руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве, который в январе 2014 года занимал должность старшего следователя столичного райуправления МВД, сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.
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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По информации следствия, 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости (день, когда силовики разогнали студентов) беркутовец совершил административное задержание протестующего.
– Во время него милиционер «Беркута» применил к потерпевшему насильственные действия, чем незаконно помешал проведению собрания. В дальнейшем он составил рапорт о задержании, к которому внес заведомо ложные сведения, — говорится в сообщении.
Мужчине инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и служебный подлог (ст. 340, ч.2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины).
Ранее руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве, который в январе 2014 года занимал должность старшего следователя столичного райуправления МВД, сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.