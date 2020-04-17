Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что обратился к мэру Виталию Кличко с просьбой отстранить его от исполнения занимаемой должности на время расследования дела о якобы получении им взятки от представителя компании-застройщика.

Об этом он написал на странице в Facebook.

«Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается, и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и сказал слова поддержки. Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным. Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни с кого денег и взятки не брал», — написал Николай Поворозник.

Он добавил, что история с получением неправомерной выгоды получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть, а также подчеркнул, что готов на сотрудничество со следствием.

«И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия. Надеюсь, что эта история закончится быстро и справедливо», — заявил он.

Как сообщалось, 14 апреля появилась информация о том, что в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.