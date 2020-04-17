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На этих выходных общественный транспорт в Николаеве будет работать только, чтобы обеспечить перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры в рабочую перевозку - утром и вечером.
Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
— На самом деле, транспорт в Николаеве согласно постановления Кабинета министров, работает для определенных граждан - для профессий, которые указаны в этом постановлении. Не потому, что я такой плохой и не хочу, чтобы ездили те или иные люди, а потому сто есть закон, который нельзя нарушать. Для того, чтобы узнать этих людей, мы организовали систему пропусков, мы немножко с задержкой, но запустили ее. Сегодня мы видим, что кроме того, что люди все равно пытаются влезать в транспорт, потому что им нужно, у нас позиция простая: если эти люди, которые должны работать, у которых есть круглосуточный и беспрерывный процесс, должны ехать на работу - вот в рабочую перевозку этот транспорт в уменьшенном количестве выйдет, и вечером в рабочую перевозку выйдет. Ночью и ранним утром, в обед и так далее - общественный транспорт ходить не будет. С субботы вечера. Рабочую перевозку проведет в 19:00, и начнет меньше ходить уже. И возобновится с понедельника, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.
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На этих выходных общественный транспорт в Николаеве будет работать только, чтобы обеспечить перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры в рабочую перевозку - утром и вечером.
Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
— На самом деле, транспорт в Николаеве согласно постановления Кабинета министров, работает для определенных граждан - для профессий, которые указаны в этом постановлении. Не потому, что я такой плохой и не хочу, чтобы ездили те или иные люди, а потому сто есть закон, который нельзя нарушать. Для того, чтобы узнать этих людей, мы организовали систему пропусков, мы немножко с задержкой, но запустили ее. Сегодня мы видим, что кроме того, что люди все равно пытаются влезать в транспорт, потому что им нужно, у нас позиция простая: если эти люди, которые должны работать, у которых есть круглосуточный и беспрерывный процесс, должны ехать на работу - вот в рабочую перевозку этот транспорт в уменьшенном количестве выйдет, и вечером в рабочую перевозку выйдет. Ночью и ранним утром, в обед и так далее - общественный транспорт ходить не будет. С субботы вечера. Рабочую перевозку проведет в 19:00, и начнет меньше ходить уже. И возобновится с понедельника, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.