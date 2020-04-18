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Правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков с 4 мая.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Ожидается, что будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции.
При этом сохранится запрет на встрече большими группами, коснется он и прогулок в парках далеко от дома.
Стоит отметить, что решающим фактором при открытии ресторанов, баров и парков станет статистика следующих двух недель.
Напомним, что Президент США Дональд Трамп считает, что открытие учебных заведений, которые закрыли из-за коронавируса, может состояться раньше.
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Правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков с 4 мая.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Ожидается, что будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции.
При этом сохранится запрет на встрече большими группами, коснется он и прогулок в парках далеко от дома.
Стоит отметить, что решающим фактором при открытии ресторанов, баров и парков станет статистика следующих двух недель.
Напомним, что Президент США Дональд Трамп считает, что открытие учебных заведений, которые закрыли из-за коронавируса, может состояться раньше.