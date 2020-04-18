Правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков с 4 мая.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Ожидается, что будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции.

При этом сохранится запрет на встрече большими группами, коснется он и прогулок в парках далеко от дома.

Стоит отметить, что решающим фактором при открытии ресторанов, баров и парков станет статистика следующих двух недель.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп считает, что открытие учебных заведений, которые закрыли из-за коронавируса, может состояться раньше.