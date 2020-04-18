|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|05:58
|Заход солнца:
|19:45
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:57
|Заход солнца:
|19:57
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.4 грн
|EUR
|29 грн
|29.77 грн
Региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Светлана Одинцова проверила работу «Николаевского следственного изолятора» в условиях карантина.
Об этом сообщает пресс служба Офиса Омбудсмана.
— В СИЗО придерживаются масочного режима, проводят скрининг температуры тела персонала и посетителей, дезобрабатывают служебные помещения для предотвращения проникновения коронавирусной инфекции и возможного инфицирования заключенных. Заключенных, которые направляются в суды или на проведение следственных действий, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, - говорится в сообщении.
В Офисе Омбудсмена уточнили, что судебные заседания проводят исключительно в режиме видеоконференции — для этого в СИЗО оборудовано 5 соответствующих помещений, однако некоторые подсудимые хотят лично участвовать в судебных заседаниях.
— В учреждении соблюдаются правила приема посылок (бандеролей), передач для содержащихся лиц в условиях карантина. Соблюдение требование о проведении обработки (облучение) продуктов и предметов первой необходимости, которые поступили в учреждения, кварцевыми лампами, их хранения в отдельно отведенном помещении в течение 24 часов . Персонал СИЗО обеспечен средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками), - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что для размещения и изоляции лиц с подозрением или заболеванием COVID-19, выделили отдельный корпус на 41 койко-место. При этом обеспечивается изоляция на 14 суток лиц, прибывающих из других учреждений, судебных заседаний, следственных действий.
— Учреждение обеспечено оборудованием для проведения флюорографии и рентгена. Есть необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты. Количество защитных масок составляет 1906 штук и 2940 пар перчаток. Вместе с тем, в случае ухудшения эпидемической ситуации (выявление больных коронавирусной инфекцией) медицинский персонал не обеспечен одноразовыми противоэпидемическими костюмами, - сообщили в Офисе Омбудсмана.
В то же время, в СИЗО нет быстрых тестов гриппов А и В, быстрых тестов на COVID-19 и расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований. В штате медчасти нет инфекциониста и эпидемиолога, однако услуги данных врачей оказывают другие врачи.
Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Светлана Одинцова проверила работу «Николаевского следственного изолятора» в условиях карантина.
Об этом сообщает пресс служба Офиса Омбудсмана.
— В СИЗО придерживаются масочного режима, проводят скрининг температуры тела персонала и посетителей, дезобрабатывают служебные помещения для предотвращения проникновения коронавирусной инфекции и возможного инфицирования заключенных. Заключенных, которые направляются в суды или на проведение следственных действий, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, - говорится в сообщении.
В Офисе Омбудсмена уточнили, что судебные заседания проводят исключительно в режиме видеоконференции — для этого в СИЗО оборудовано 5 соответствующих помещений, однако некоторые подсудимые хотят лично участвовать в судебных заседаниях.
— В учреждении соблюдаются правила приема посылок (бандеролей), передач для содержащихся лиц в условиях карантина. Соблюдение требование о проведении обработки (облучение) продуктов и предметов первой необходимости, которые поступили в учреждения, кварцевыми лампами, их хранения в отдельно отведенном помещении в течение 24 часов . Персонал СИЗО обеспечен средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками), - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что для размещения и изоляции лиц с подозрением или заболеванием COVID-19, выделили отдельный корпус на 41 койко-место. При этом обеспечивается изоляция на 14 суток лиц, прибывающих из других учреждений, судебных заседаний, следственных действий.
— Учреждение обеспечено оборудованием для проведения флюорографии и рентгена. Есть необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты. Количество защитных масок составляет 1906 штук и 2940 пар перчаток. Вместе с тем, в случае ухудшения эпидемической ситуации (выявление больных коронавирусной инфекцией) медицинский персонал не обеспечен одноразовыми противоэпидемическими костюмами, - сообщили в Офисе Омбудсмана.
В то же время, в СИЗО нет быстрых тестов гриппов А и В, быстрых тестов на COVID-19 и расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований. В штате медчасти нет инфекциониста и эпидемиолога, однако услуги данных врачей оказывают другие врачи.
Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.