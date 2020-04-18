Региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Светлана Одинцова проверила работу «Николаевского следственного изолятора» в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс служба Офиса Омбудсмана.

— В СИЗО придерживаются масочного режима, проводят скрининг температуры тела персонала и посетителей, дезобрабатывают служебные помещения для предотвращения проникновения коронавирусной инфекции и возможного инфицирования заключенных. Заключенных, которые направляются в суды или на проведение следственных действий, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, - говорится в сообщении.

В Офисе Омбудсмена уточнили, что судебные заседания проводят исключительно в режиме видеоконференции — для этого в СИЗО оборудовано 5 соответствующих помещений, однако некоторые подсудимые хотят лично участвовать в судебных заседаниях.

— В учреждении соблюдаются правила приема посылок (бандеролей), передач для содержащихся лиц в условиях карантина. Соблюдение требование о проведении обработки (облучение) продуктов и предметов первой необходимости, которые поступили в учреждения, кварцевыми лампами, их хранения в отдельно отведенном помещении в течение 24 часов . Персонал СИЗО обеспечен средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками), - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что для размещения и изоляции лиц с подозрением или заболеванием COVID-19, выделили отдельный корпус на 41 койко-место. При этом обеспечивается изоляция на 14 суток лиц, прибывающих из других учреждений, судебных заседаний, следственных действий.

— Учреждение обеспечено оборудованием для проведения флюорографии и рентгена. Есть необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты. Количество защитных масок составляет 1906 штук и 2940 пар перчаток. Вместе с тем, в случае ухудшения эпидемической ситуации (выявление больных коронавирусной инфекцией) медицинский персонал не обеспечен одноразовыми противоэпидемическими костюмами, - сообщили в Офисе Омбудсмана.

В то же время, в СИЗО нет быстрых тестов гриппов А и В, быстрых тестов на COVID-19 и расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований. В штате медчасти нет инфекциониста и эпидемиолога, однако услуги данных врачей оказывают другие врачи.

Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.