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В случае большого скопления людей возле храмов на Пасху полиция может задействовать силы специального назначения.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандита в эфире hromadske.
По его словам, он обсуждал этот вопрос с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае несоблюдения правил карантина полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.
— Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения, - сообщил он.
По его словам, сейчас в Украине за охраной общественного порядка и соблюдением карантина следят почти 30 тысяч правоохранителей.
— Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава, - сказал Юрий Тандит.
Советник главы МВД отметил, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.
— Могу сказать, что в этих областях мы план разработали, - добавил он.
Напомним, что в храмах на Пасху смогут присутствовать только те, кто обеспечивают службу и не больше 10 человек. Прихожане смогут посетить приход после службы — максимум по два человека.
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В случае большого скопления людей возле храмов на Пасху полиция может задействовать силы специального назначения.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандита в эфире hromadske.
По его словам, он обсуждал этот вопрос с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае несоблюдения правил карантина полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.
— Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения, - сообщил он.
По его словам, сейчас в Украине за охраной общественного порядка и соблюдением карантина следят почти 30 тысяч правоохранителей.
— Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава, - сказал Юрий Тандит.
Советник главы МВД отметил, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.
— Могу сказать, что в этих областях мы план разработали, - добавил он.
Напомним, что в храмах на Пасху смогут присутствовать только те, кто обеспечивают службу и не больше 10 человек. Прихожане смогут посетить приход после службы — максимум по два человека.