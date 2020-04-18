В случае большого скопления людей возле храмов на Пасху полиция может задействовать силы специального назначения.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандита в эфире hromadske.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае несоблюдения правил карантина полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

— Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения, - сообщил он.

По его словам, сейчас в Украине за охраной общественного порядка и соблюдением карантина следят почти 30 тысяч правоохранителей.

— Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава, - сказал Юрий Тандит.

Советник главы МВД отметил, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.

— Могу сказать, что в этих областях мы план разработали, - добавил он.

Напомним, что в храмах на Пасху смогут присутствовать только те, кто обеспечивают службу и не больше 10 человек. Прихожане смогут посетить приход после службы — максимум по два человека.