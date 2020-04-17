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В храмах на Пасху смогут присутствовать только те, кто обеспечивают службу и не больше 10 человек. Прихожане смогут посетить приход после службы — максимум по два человека.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.
— МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья наших граждан. За последние две недели мы вместе с головой Нацполиции провели три заседания с Всеукраинским советом церквей. Кроме того, мы в постоянном контакте со священниками разных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека, - рассказал Юрий Тандит.
Советник министра также отметил, что правоохранители не допустят скопления людей возле храмов.
— Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета Министров о недопущении распространения на территории Украины COVID-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов, - отметил Юрий Тандит.
Ранее сообщалось, что медиарух и медийные общественные организации Украины рассматривают призыв предстоятеля УПЦ МП Онуфрия приходить на Пасху в церковь несмотря на карантин как диверсию против украинского народа.
Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
Ранее сообщалось, что настоятелям, которые будут впускать большое количество людей на пасхальные богослужения во время карантина, будут выписывать штрафы.
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В храмах на Пасху смогут присутствовать только те, кто обеспечивают службу и не больше 10 человек. Прихожане смогут посетить приход после службы — максимум по два человека.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.
— МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья наших граждан. За последние две недели мы вместе с головой Нацполиции провели три заседания с Всеукраинским советом церквей. Кроме того, мы в постоянном контакте со священниками разных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека, - рассказал Юрий Тандит.
Советник министра также отметил, что правоохранители не допустят скопления людей возле храмов.
— Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета Министров о недопущении распространения на территории Украины COVID-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов, - отметил Юрий Тандит.
Ранее сообщалось, что медиарух и медийные общественные организации Украины рассматривают призыв предстоятеля УПЦ МП Онуфрия приходить на Пасху в церковь несмотря на карантин как диверсию против украинского народа.
Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
Ранее сообщалось, что настоятелям, которые будут впускать большое количество людей на пасхальные богослужения во время карантина, будут выписывать штрафы.