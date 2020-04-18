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В результате вспышки COVID-19 в марте реализация автомобилей на рынках ЕС упала на 55,1% в годовом выражении.
Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).
"Спрос по всему региону сократился более чем наполовину в прошлом месяце, снизившись с 1,2 млн единиц, зарегистрированных в марте 2019 года, до 567 тыс", - сообщает организация.
Рынки всех 27 стран ЕС сократились в марте, наиболее это коснулось Италии: количество регистраций упало на 85,4% до 28 тыс новых автомобилей (по сравнению с 194 тыс автомобилей в марте 2019 года - ЭП).
Организация также отмечает падение на ключевых рынках: спрос во Франции упал на 72,2%, в Испании на 69,3%, в Германии было зафиксировано менее резкое падение (-37,7%).
Напомним, что автомобиль «Renault Duster» стал самой популярной машиной в Николаеве за февраль 2020 года.
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В результате вспышки COVID-19 в марте реализация автомобилей на рынках ЕС упала на 55,1% в годовом выражении.
Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).
"Спрос по всему региону сократился более чем наполовину в прошлом месяце, снизившись с 1,2 млн единиц, зарегистрированных в марте 2019 года, до 567 тыс", - сообщает организация.
Рынки всех 27 стран ЕС сократились в марте, наиболее это коснулось Италии: количество регистраций упало на 85,4% до 28 тыс новых автомобилей (по сравнению с 194 тыс автомобилей в марте 2019 года - ЭП).
Организация также отмечает падение на ключевых рынках: спрос во Франции упал на 72,2%, в Испании на 69,3%, в Германии было зафиксировано менее резкое падение (-37,7%).
Напомним, что автомобиль «Renault Duster» стал самой популярной машиной в Николаеве за февраль 2020 года.