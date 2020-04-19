Министерство юстиции в рамках тюремной реформы планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах (СИЗО).

Об этом сообщает министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По его словам, полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.

— Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. По объективным причинам есть камеры лучшего качества, и есть хуже. Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качества и условия бесплатных камер, - сообщил Денис Малюська.

В министерстве ожидают, что Кабинет министров примет соответствующее постановление о создании платных камер на заседании правительства 22 апреля.

Напомним, что региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Светлана Одинцова проверила работу «Николаевского следственного изолятора» в условиях карантина.