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Министерство юстиции в рамках тюремной реформы планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах (СИЗО).
Об этом сообщает министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
По его словам, полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.
— Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. По объективным причинам есть камеры лучшего качества, и есть хуже. Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качества и условия бесплатных камер, - сообщил Денис Малюська.
В министерстве ожидают, что Кабинет министров примет соответствующее постановление о создании платных камер на заседании правительства 22 апреля.
Напомним, что региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Светлана Одинцова проверила работу «Николаевского следственного изолятора» в условиях карантина.
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Министерство юстиции в рамках тюремной реформы планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах (СИЗО).
Об этом сообщает министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
По его словам, полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.
— Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. По объективным причинам есть камеры лучшего качества, и есть хуже. Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качества и условия бесплатных камер, - сообщил Денис Малюська.
В министерстве ожидают, что Кабинет министров примет соответствующее постановление о создании платных камер на заседании правительства 22 апреля.
Напомним, что региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Светлана Одинцова проверила работу «Николаевского следственного изолятора» в условиях карантина.