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Уровень загрязнения воздуха в Киеве вероятно снизится в начале следующей недели.
Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает Офис президента Украины.
По его словам, в начале следующей недели прогнозируется изменение направления ветра на северный, что, как ожидается, уменьшит влияние лесных пожаров на загрязнение воздуха в Киеве.
— В начале следующей недели ветер изменит направление на северное, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице, - сказал он.
При этом, как пишет hromadske, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что наибольший уровень загрязнения в Киеве наблюдается ночью и утром. Больше всего в столице взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота и формальдегид превышают норму в 2-3 раза.
— В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное, и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве, - сказал Анатолий Прокопенко.
Он отметил, что воздух в столице загрязнен из-за пожара в Житомирской области, а не из-за ситуации в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Анатолий Прокопенко добавил, что 19, 20 и 21 апреля возможен слабый дождь, но он на ситуацию с воздухом существенно не повлияет.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке «опасно».
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Уровень загрязнения воздуха в Киеве вероятно снизится в начале следующей недели.
Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает Офис президента Украины.
По его словам, в начале следующей недели прогнозируется изменение направления ветра на северный, что, как ожидается, уменьшит влияние лесных пожаров на загрязнение воздуха в Киеве.
— В начале следующей недели ветер изменит направление на северное, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице, - сказал он.
При этом, как пишет hromadske, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что наибольший уровень загрязнения в Киеве наблюдается ночью и утром. Больше всего в столице взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота и формальдегид превышают норму в 2-3 раза.
— В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное, и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве, - сказал Анатолий Прокопенко.
Он отметил, что воздух в столице загрязнен из-за пожара в Житомирской области, а не из-за ситуации в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Анатолий Прокопенко добавил, что 19, 20 и 21 апреля возможен слабый дождь, но он на ситуацию с воздухом существенно не повлияет.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке «опасно».