В четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать, несмотря на введенные карантинные ограничения.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Вопрос по обеспечению выполнения требований карантина обсуждался, в частности, на совещании главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Игорь Клименко и председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

— Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Николаеве, не смотря на введенные карантинные ограничения, продолжают работать рынки, при этом, жители города толпятся в очередях и снимают маски.