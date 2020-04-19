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В четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать, несмотря на введенные карантинные ограничения.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Вопрос по обеспечению выполнения требований карантина обсуждался, в частности, на совещании главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Игорь Клименко и председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
— Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве, не смотря на введенные карантинные ограничения, продолжают работать рынки, при этом, жители города толпятся в очередях и снимают маски.
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В четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать, несмотря на введенные карантинные ограничения.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Вопрос по обеспечению выполнения требований карантина обсуждался, в частности, на совещании главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Игорь Клименко и председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
— Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве, не смотря на введенные карантинные ограничения, продолжают работать рынки, при этом, жители города толпятся в очередях и снимают маски.