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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш продолжил карантин в штаб-квартире организации в Нью-Йорке до конца мая.
Об этом РБК-Украина сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.
По его словам, карантинные ограничения в штаб-квартире ООН продлятся до 31 мая.
— Штаб-квартира ООН продолжила дистанционный режим работы до 31 мая. Речь идет как о деятельности сотрудников секретариата, так и о доступе к зданию аккредитованных делегатов, - рассказал он.
Представитель украинской дипломатической миссии пояснил, что работа международных организаций и постоянных представительств в условиях карантина будет происходить в режиме видеоконференций, а также официальной переписки. При этом оставшаяся часть мероприятий была отменена или перенесена.
Напомним, что власти Португалии приняли решение на 15 дней продлить общенациональный карантин из-за коронавируса. Он будет действовать до 2 мая.
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш продолжил карантин в штаб-квартире организации в Нью-Йорке до конца мая.
Об этом РБК-Украина сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.
По его словам, карантинные ограничения в штаб-квартире ООН продлятся до 31 мая.
— Штаб-квартира ООН продолжила дистанционный режим работы до 31 мая. Речь идет как о деятельности сотрудников секретариата, так и о доступе к зданию аккредитованных делегатов, - рассказал он.
Представитель украинской дипломатической миссии пояснил, что работа международных организаций и постоянных представительств в условиях карантина будет происходить в режиме видеоконференций, а также официальной переписки. При этом оставшаяся часть мероприятий была отменена или перенесена.
Напомним, что власти Португалии приняли решение на 15 дней продлить общенациональный карантин из-за коронавируса. Он будет действовать до 2 мая.