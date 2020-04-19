Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о пропагандисте Владимире Соловьеве.

Об этом пишет «Новое время».

— Как отношусь к Владимиру Соловьеву? Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю, - заявил Олег Тактаров.

Также бывший боец сказал, что ему жалко Соловьева, но ненависти к нему он не испытывает.

В смешанных единоборствах Олег Тактаров провел 24 боя. На его счету 17 побед, 2 ничьи и 5 поражений. Карьеру он завершил в 2011 году.

Напомним, что Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.