|Скорость ветра:
|1.4 м/с
|Восход солнца:
|05:56
|Заход солнца:
|19:46
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|19:59
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.4 грн
|EUR
|29 грн
|29.77 грн
Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о пропагандисте Владимире Соловьеве.
Об этом пишет «Новое время».
— Как отношусь к Владимиру Соловьеву? Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю, - заявил Олег Тактаров.
Также бывший боец сказал, что ему жалко Соловьева, но ненависти к нему он не испытывает.
В смешанных единоборствах Олег Тактаров провел 24 боя. На его счету 17 побед, 2 ничьи и 5 поражений. Карьеру он завершил в 2011 году.
Напомним, что Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
|
Підтримка родин героїв АТО/ООСИлья Шполянский
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о пропагандисте Владимире Соловьеве.
Об этом пишет «Новое время».
— Как отношусь к Владимиру Соловьеву? Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю, - заявил Олег Тактаров.
Также бывший боец сказал, что ему жалко Соловьева, но ненависти к нему он не испытывает.
В смешанных единоборствах Олег Тактаров провел 24 боя. На его счету 17 побед, 2 ничьи и 5 поражений. Карьеру он завершил в 2011 году.
Напомним, что Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.