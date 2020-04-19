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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Педро Санчеса, он обратится к испанскому парламенту с просьбой продлить карантинные ограничения, введенные в стране из-за вспышки коронавируса, еще на 15 дней. Таким образом, карантин в Испании может продлится до 9 мая.
При этом руководитель испанского правительства предложил ослабить карантинные ограничения для детей, разрешив им выходить из дома после 27 апреля. Однако это разрешение будет иметь ограничения.
Напомним, что Испания ослабляет карантин, несмотря на то, что количество инфицированных превышает 160 тысяч человек.
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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Педро Санчеса, он обратится к испанскому парламенту с просьбой продлить карантинные ограничения, введенные в стране из-за вспышки коронавируса, еще на 15 дней. Таким образом, карантин в Испании может продлится до 9 мая.
При этом руководитель испанского правительства предложил ослабить карантинные ограничения для детей, разрешив им выходить из дома после 27 апреля. Однако это разрешение будет иметь ограничения.
Напомним, что Испания ослабляет карантин, несмотря на то, что количество инфицированных превышает 160 тысяч человек.