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В субботу, 18 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты совершили пять обстрелов, в результате которых ранения получили трое украинских военных.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Травневого обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг днем применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вечером - вооружения боевых машин пехоты.
На Приазовье оккупанты открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
Отмечается, что агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность.
По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.
В Пасхальное воскресенье российские оккупационные войска активности не проявляли.
Напомним, в течение суток, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.
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В субботу, 18 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты совершили пять обстрелов, в результате которых ранения получили трое украинских военных.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Травневого обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг днем применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вечером - вооружения боевых машин пехоты.
На Приазовье оккупанты открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
Отмечается, что агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность.
По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.
В Пасхальное воскресенье российские оккупационные войска активности не проявляли.
Напомним, в течение суток, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.