Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 26 апреля организует отправку в США специального коммерческого рейса, который сможет забрать украинцев на родину.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Билеты на рейс по маршруту Майами-Киев можно приобрести на сайте авиакомпании «МАУ» по этой ссылке.

В посольстве отметили, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину. Оплата за двухнедельную обсервацию с питанием включена в стоимость билета.

Ссылка на форму о проведении обсервации будет доступна при приобретении авиабилета.

Стоимость билета по состоянию на утро 19 апреле составляет: 27 000 грн ($992,57).

Напомним, в Нидерландах сняли запрет на авиасообщение с тремя странами — Италией, Испанией и Австрией.