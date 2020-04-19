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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 26 апреля организует отправку в США специального коммерческого рейса, который сможет забрать украинцев на родину.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Билеты на рейс по маршруту Майами-Киев можно приобрести на сайте авиакомпании «МАУ» по этой ссылке.
В посольстве отметили, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину. Оплата за двухнедельную обсервацию с питанием включена в стоимость билета.
Ссылка на форму о проведении обсервации будет доступна при приобретении авиабилета.
Стоимость билета по состоянию на утро 19 апреле составляет: 27 000 грн ($992,57).
Напомним, в Нидерландах сняли запрет на авиасообщение с тремя странами — Италией, Испанией и Австрией.
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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 26 апреля организует отправку в США специального коммерческого рейса, который сможет забрать украинцев на родину.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Билеты на рейс по маршруту Майами-Киев можно приобрести на сайте авиакомпании «МАУ» по этой ссылке.
В посольстве отметили, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину. Оплата за двухнедельную обсервацию с питанием включена в стоимость билета.
Ссылка на форму о проведении обсервации будет доступна при приобретении авиабилета.
Стоимость билета по состоянию на утро 19 апреле составляет: 27 000 грн ($992,57).
Напомним, в Нидерландах сняли запрет на авиасообщение с тремя странами — Италией, Испанией и Австрией.