Выручка авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или 314 миллиарда по сравнению с показателем 2019 года.

Об этом говорится в обновленном прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Предыдущий прогноз от 24 марта предсказывал падение заработка авиаперевозчиков на 252 млрд дол или 44%. Однако за несколько недель были введены более строгие ограничения на полеты, и кризис сильнее охватил регионы Африки и Латинской Америки.

Глава IATA Александр де Жюньяк считает маловероятным быстрое восстановление отрасли к прежним показателям и прогнозирует, что оно будет постепенным.

По прогнозу ассоциации, кризис может привести к увольнению 25 млн рабочих из 65,5 млн людей, которые работают в авиационной отрасли и смежных сегментах экономики.

Больше всего это затронет Азиатско-Тихоокеанский регион, где работы могут лишиться 11,2 млн людей, и Европу — с потерей рабочих мест в объеме 5,6 млн.

Напомним, в Нидерландах сняли запрет на авиасообщение с тремя странами — Италией, Испанией и Австрией.