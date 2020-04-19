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За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили три случая коронавирусной болезни COVID-19, таким образом количество больных увеличилось до 32.
Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ в Facebook.
Военнослужащие госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр в Виннице, Черновицкий госпиталь и гражданскую больницу во Львовской области.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Кроме того, отмечается, что на изоляции находится 300 военных. В 46 из них срок изоляции закончится в ближайшие три дня.
Напомним, ранее во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины.
За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили три случая коронавирусной болезни COVID-19, таким образом количество больных увеличилось до 32.
Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ в Facebook.
Военнослужащие госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр в Виннице, Черновицкий госпиталь и гражданскую больницу во Львовской области.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Кроме того, отмечается, что на изоляции находится 300 военных. В 46 из них срок изоляции закончится в ближайшие три дня.
Напомним, ранее во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины.