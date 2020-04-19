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Городской голова Монастыриска Андрей Старух, где зафиксирована наибольшая вспышка COVID-19 в Тернопольской области, вылечился от коронавируса.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, повторный анализ подтвердил отрицательный результат теста на COVID-19.
«Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет COVID-19, находили возможность оказать помощь каждому больному. Спасибо родителям за здоровье подаренное ими и за воспитанные привычки, которые помогли легко перенести инфекцию», — написал Андрей Старух.
Он также добавил, что болезнь проходила легко и не задела других членов его семьи.
Напомним, о заражении Андрея Старуха стало известно 31 марта.
Напомним, Гренландия стала первым местом на Земле, где вылечились все больные на COVID-19.
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Городской голова Монастыриска Андрей Старух, где зафиксирована наибольшая вспышка COVID-19 в Тернопольской области, вылечился от коронавируса.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, повторный анализ подтвердил отрицательный результат теста на COVID-19.
«Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет COVID-19, находили возможность оказать помощь каждому больному. Спасибо родителям за здоровье подаренное ими и за воспитанные привычки, которые помогли легко перенести инфекцию», — написал Андрей Старух.
Он также добавил, что болезнь проходила легко и не задела других членов его семьи.
Напомним, о заражении Андрея Старуха стало известно 31 марта.
Напомним, Гренландия стала первым местом на Земле, где вылечились все больные на COVID-19.