Городской голова Монастыриска Андрей Старух, где зафиксирована наибольшая вспышка COVID-19 в Тернопольской области, вылечился от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, повторный анализ подтвердил отрицательный результат теста на COVID-19.

«Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет COVID-19, находили возможность оказать помощь каждому больному. Спасибо родителям за здоровье подаренное ими и за воспитанные привычки, которые помогли легко перенести инфекцию», — написал Андрей Старух.

Он также добавил, что болезнь проходила легко и не задела других членов его семьи.

Напомним, о заражении Андрея Старуха стало известно 31 марта.

Напомним, Гренландия стала первым местом на Земле, где вылечились все больные на COVID-19.