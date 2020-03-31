Мэр Андрей Старух районного центра Монастыриска Тернопольской области заболел COVID-19.

Об этом сам Андрей Старух сообщил в Facebook.

«Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя — Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров», — написал он.

Андрей Старух рассказал, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально.

«Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его», — отметил чиновник.

Он призвал жителей города не паниковать, придерживаться карантина, оставаться дома.

Андрей Старух сообщил, что две недели ему придется пробыть на самоизоляции. Однако он намерен работать дистанционно.

Ранее сообщалось, что Монастыриская районная государственная администрация Тренопольской области попросила Министерство здравоохранения обеспечить их медицинскими средствами, которых не хватает. Но в ведомстве на их обращения не отвечают. В их регионе заразились 47 человек, из которых 25 — медики.

Напомним, народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко сообщила, что в Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация со вспышкой коронавируса.

В районе в изоляции оказалась целая больница из-за вспышки коронавируса среди медиков.