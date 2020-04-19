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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене с 19 апреля некоторых ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Об этом пишет The Times of Israel.
В Израиле вновь откроются отдельные магазины, в частности электроники, товаров для дома, а также оптики. Жителям, которые живут вместе, разрешат заниматься спортом парами на улице на расстоянии не более 500 м от дома.
Также в Израиле отменят запрет на совместные молитвы на открытом воздухе. В одном месте при этом разрешат находиться не более десяти молящимся, которые должны будут носить маски и соблюдать дистанцию не менее двух метров.
Кроме того, в стране возобновит работу общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу, поскольку предприятиям позволят увеличить число сотрудников на местах до 30%.
Новые меры поэтапно начали действовать уже с 19 апреля. Если ситуация с коронавирусом в стране продолжит улучшаться, через две недели власти рассмотрят дальнейшее ослабление ограничений, отметил Нетаньяху.
Напомним, 2 апреля, у министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана был диагностирован коронавирус типа COVID-19.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене с 19 апреля некоторых ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Об этом пишет The Times of Israel.
В Израиле вновь откроются отдельные магазины, в частности электроники, товаров для дома, а также оптики. Жителям, которые живут вместе, разрешат заниматься спортом парами на улице на расстоянии не более 500 м от дома.
Также в Израиле отменят запрет на совместные молитвы на открытом воздухе. В одном месте при этом разрешат находиться не более десяти молящимся, которые должны будут носить маски и соблюдать дистанцию не менее двух метров.
Кроме того, в стране возобновит работу общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу, поскольку предприятиям позволят увеличить число сотрудников на местах до 30%.
Новые меры поэтапно начали действовать уже с 19 апреля. Если ситуация с коронавирусом в стране продолжит улучшаться, через две недели власти рассмотрят дальнейшее ослабление ограничений, отметил Нетаньяху.
Напомним, 2 апреля, у министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана был диагностирован коронавирус типа COVID-19.