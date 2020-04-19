Полицейские зафиксировали нарушение условий карантина во время пасхального богослужения в Почаевской лавре.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.

– Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме, - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь.

Полицейские зафиксировали скопления людей в храме, прихожане не соблюдали дистанцию.

Вместе с тем большинство людей пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел - правоохранители раздавали маски.

Литургия продолжалась с 23:00 субботы до 4 утра воскресенья.

В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.