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Полицейские зафиксировали нарушение условий карантина во время пасхального богослужения в Почаевской лавре.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.
– Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме, - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь.
Полицейские зафиксировали скопления людей в храме, прихожане не соблюдали дистанцию.
Вместе с тем большинство людей пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел - правоохранители раздавали маски.
Литургия продолжалась с 23:00 субботы до 4 утра воскресенья.
В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
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Полицейские зафиксировали нарушение условий карантина во время пасхального богослужения в Почаевской лавре.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.
– Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме, - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь.
Полицейские зафиксировали скопления людей в храме, прихожане не соблюдали дистанцию.
Вместе с тем большинство людей пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел - правоохранители раздавали маски.
Литургия продолжалась с 23:00 субботы до 4 утра воскресенья.
В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.