В Одесской области в воскресенье от коронавируса умер 60-летний медик.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

Мужчина из Подольска был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести. У него были хронические заболевания.

Утром 19 апреля его состояние ухудшилось до такой степени, что пришлось подключать аппарат искусственной вентиляции легких. Спасти жизнь мужчине не удалось.

По состоянию на вечер 19 апреля в области подтвердили 137 случаев заболевания коронавирусом, на 25 больше по сравнению с утром.

Напомним, в Николаевской области зарегистрировано 37 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Два новых случая выявлены в Вознесенском районе.