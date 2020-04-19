Сергей Трофимов, фото: Главком

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что после спада заболеваемости корорнавирусом COVID-19 начнут приниматься кадровые решения по главам облгосадминистраций.

Об этом Сергей Трофимов рассказал в интервью изданию «Главком».

Главный функционал Сергея Трофимова - координация работы представителей президента в регионах. Он опекается подбором кадров на должности глав облгосадминистраций и РГА в регионах.

— Мы постоянно мониторим ситуацию в областях и знаем, что происходит в действительности. И эпидемия коронавируса, и карантин внесли свои коррективы. Но у каждого управленческого и кадрового решения есть свое время. Как только Минздрав, Центр общественного здоровья скажут нам, что показатели заболеваемости стабилизировались или начинают падать, тогда кадровая работа возобновится, - сказал Сергей Трофимов.

По его словам, сейчас к работе глав ОГА добавилась постоянная координация действий относительно карантина на местах, вокруг них объединены все органы власти и бизнес. Но, при этом, нынешняя ситуация не делает глав ОГА неприкосновенными.

— Здесь смена руководителя, а следом и согласование его команды в нынешних условиях - риск. Но это не означает, что главы ОГА стали неприкосновенными. Все видим, все анализируем, - пояснил Сергей Трофимов.

После окончания карантина в Офисе президента проведут анализ эффективности каждого губернатора - кто как справился с карантином.

— В части работы глав ОГА оценим социально-экономические показатели. В частности, привлечение денег на борьбу с коронавирусом. Никто не будет защищать неэффективного менеджера. Если он не налаживает все процессы эффективно, то, извините, - парашютный спорт не для нас, - рассказал заместитель главы Офиса президента Украины.

Сейчас Офис президента имеет четкую статистику о том, кто из глав ОГА и сколько привлек средств на борьбу с коронавирусом. Также оценкой эффективности и результативности губернаторов занимается и Кабинет министров Украины.

— Сейчас результативность глав ОГА оценивает со своей стороны Кабмин, у них есть свои критерии. Есть они и у нас, с помощью профильных специалистов и экспертов мы проанализировали все плюсы и минусы работы региональных руководителей и разработали новую систему оценки, она начала действовать с начала года, - рассказал Сергей Трофимов.

По его словам, сейчас идет работа над разработкой единого подхода к оценке губернаторов. Он сейчас обсуждается с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. После финального согласования такого подхода его обнародуют.

— У нас все-таки задача не фотографии на Facebook публиковать - кто молодец, кто нет. У нас задача не пугать, а реально видеть, на что нужно обратить внимание, и анализировать, где нужна помощь, усиление. Мы главам ОГА дали возможность, которой никто еще не давал. Раньше как главы ОГА, так и их заместители, всегда были политическими назначенцами, были какие-то квоты, договоренности с политилами и так далее. А сейчас глава ОГА сам формирует свою команду, это его ответственность, - сказал Сергей Трофимов.

Издание «Главком» также отмечает, что по их информации ротация глав облгосадминистраций в Украине начнется в ближайшее время с южных областей Украины.