Во время онлайн-концерта «Один мир: дома вместе» было собрано больше 127 миллионов долларов для Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фестиваля Global Citizen.

Отмечается, что мировые знаменитости шоу-бизнеса объединились для того, чтобы провести совместный онлайн-концерт и таким образом помочь медикам финансово.

При этом все артисты находились дома, однако зрители смогли почувствовать атмосферу шоу благодаря организации онлайн-концерта, предусматривающей даже работу ведущих, которыми стали комики Стивен Кольбер, Джимми Кимел и Джимми Фелон.

В онлайн-концерте принимали участие Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Леди Гага, Элтон Джон, Рита Ора, Пол Маккартни, а также группа Rolling Stones и другие.

Музыканты исполняли свои хиты на протяжении 8 часов, а онлайн трансляцию за это время посмотрели больше 19 миллионов пользователей со всех уголков мира.

В результате концерта было собрано 127,9 миллионов американских долларов для фонда Всемирной организации здравоохранения, созданного для финансирования борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Напомним, бразильскую статую Христа-Искупителя «одели» в медицинскую форму в пасхальное воскресенье в знак солидарности с врачами, которые борются с пандемией COVID-19.