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Netflix открыл бесплатный доступ к некоторым документальным фильмам и сериалам из серии Netflix Originals.
Видео опубликовано на YouTube-канале.
Стриминговый сервис сделал это, чтобы помочь студентам и преподавателям с обучением в условиях карантина. Также к каждому фильму и сериалу Netflix приложил всевозможные учебные материалы – от презентаций до контактов экспертов.
Сейчас документальные фильмы доступны только на английском языке, но в ближайшее время появятся субтитры на 12 языках: какими именно – не уточняется.
Сейчас на YouTube можно посмотреть такие документальные фильмы:
Abstract: The Art of Design, первый сезон — сериал об искусстве и философии дизайна.
Babies (отдельные серии) — сериал о том, как растут младенцы в первый год своей жизни. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Chasing Coral — фильм о наблюдении за коралловыми рифами. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Explained — эпизоды сериала, объясняющего самые вещи — от кризиса, связанного с нехваткой воды, до гендерного неравенства.
Knock Down the House — фильм о четырех женщинах, боровшихся за места в Конгрессе США в 2018 году. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Our Planet — фильм о природном разнообразии планеты — от джунглей и пустынь до морей и лесов. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Period. End of Sentence — короткометражка об индийских женщинах, борющихся против дискриминации. Рекомендуется для просмотра с родителями.
The White Helmets — короткометражка о трёх волонтёрах, помогающих местным жителям в Сирии и Турции. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Zion — байопик о Зайоне Кларке, борце из США, родившемся без ног. Рекомендуется для просмотра с родителями.
13th — лента о 13-й поправке в Конституцию США, отменившей рабство.
Напомним, канал HBO предоставил бесплатный доступ к своему контенту.
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Netflix открыл бесплатный доступ к некоторым документальным фильмам и сериалам из серии Netflix Originals.
Видео опубликовано на YouTube-канале.
Стриминговый сервис сделал это, чтобы помочь студентам и преподавателям с обучением в условиях карантина. Также к каждому фильму и сериалу Netflix приложил всевозможные учебные материалы – от презентаций до контактов экспертов.
Сейчас документальные фильмы доступны только на английском языке, но в ближайшее время появятся субтитры на 12 языках: какими именно – не уточняется.
Сейчас на YouTube можно посмотреть такие документальные фильмы:
Abstract: The Art of Design, первый сезон — сериал об искусстве и философии дизайна.
Babies (отдельные серии) — сериал о том, как растут младенцы в первый год своей жизни. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Chasing Coral — фильм о наблюдении за коралловыми рифами. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Explained — эпизоды сериала, объясняющего самые вещи — от кризиса, связанного с нехваткой воды, до гендерного неравенства.
Knock Down the House — фильм о четырех женщинах, боровшихся за места в Конгрессе США в 2018 году. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Our Planet — фильм о природном разнообразии планеты — от джунглей и пустынь до морей и лесов. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Period. End of Sentence — короткометражка об индийских женщинах, борющихся против дискриминации. Рекомендуется для просмотра с родителями.
The White Helmets — короткометражка о трёх волонтёрах, помогающих местным жителям в Сирии и Турции. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Zion — байопик о Зайоне Кларке, борце из США, родившемся без ног. Рекомендуется для просмотра с родителями.
13th — лента о 13-й поправке в Конституцию США, отменившей рабство.
Напомним, канал HBO предоставил бесплатный доступ к своему контенту.