В Мариуполе от коронавируса COVID-19 выздоровела 95-летняя женщина, а в Дружковке — 78-летняя пациентка.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской ОГА Павел Кириленко в Facebook.

– Выздоровели две женщины – 95-летняя пациентка из Мариуполя и 78-летняя – с Дружковки, – написал глава области.

Однако, как отметил он, также подтвержден новый случай COVID-19 у 59-летней жительницы Мариуполя – жены ранее обнаруженного больного коронавирусной болезнью. По информации медиков, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Напомним, 107-летняя гражданка Турции Хавахан Карадениз стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших коронавирус.