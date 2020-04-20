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В Мариуполе от коронавируса COVID-19 выздоровела 95-летняя женщина, а в Дружковке — 78-летняя пациентка.
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской ОГА Павел Кириленко в Facebook.
– Выздоровели две женщины – 95-летняя пациентка из Мариуполя и 78-летняя – с Дружковки, – написал глава области.
Однако, как отметил он, также подтвержден новый случай COVID-19 у 59-летней жительницы Мариуполя – жены ранее обнаруженного больного коронавирусной болезнью. По информации медиков, состояние ее здоровья удовлетворительное.
Напомним, 107-летняя гражданка Турции Хавахан Карадениз стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших коронавирус.
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В Мариуполе от коронавируса COVID-19 выздоровела 95-летняя женщина, а в Дружковке — 78-летняя пациентка.
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской ОГА Павел Кириленко в Facebook.
– Выздоровели две женщины – 95-летняя пациентка из Мариуполя и 78-летняя – с Дружковки, – написал глава области.
Однако, как отметил он, также подтвержден новый случай COVID-19 у 59-летней жительницы Мариуполя – жены ранее обнаруженного больного коронавирусной болезнью. По информации медиков, состояние ее здоровья удовлетворительное.
Напомним, 107-летняя гражданка Турции Хавахан Карадениз стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших коронавирус.