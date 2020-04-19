107-летняя гражданка Турции Хавахан Карадениз стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших коронавирус.

Об этом пишет Анадолу.

Женщину поместили в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику 7 апреля с жалобами на сильный кашель и высокую температуру. Тест на коронавирус оказался позитивным.

Через неделю Карадениз выписали из больницы. Сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома.

У 107-летней жительницы четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. Женщина рассказала журналистам, что уделяет большое внимание своему питанию, на завтрак она ест сливочное масло, сливки, мед, молоко. Одно из ее любимых блюд – вареная пшеница, смешанная с йогуртом.

За всю свою жизнь женщина не переносила операций.

Ранее в Нидерландах выздоровела от коронавируса 107-летняя голландка, женщина стала одной из самых старших пациенток в мире, которые победили эту болезнь. В Италии коронавирус победила 104-летняя женщина. Также в Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.