В Италии коронавирус победила 104-летняя женщина, она стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь.

Об этом сообщает Европейская правда.

Ада Зануссо родилась в 1916 году и последние годы жила в доме престарелых в городе Бьеллa на севере Италии.

17 марта пожилой женщине стало плохо - у нее была высокая температура, проблемы с дыханием. Позднее тест подтвердил, что у нее коронавирус.

Ее сын Джампьеро сказал, что подозревал, что его мама была больна COVID-19, из-за большого количество случаев заболевания в ее доме.





— Но сейчас она восстанавливается, и врачи считают ее самым старым человеком в мире, который выздоровел, - отметил он.

Следует отметить, что в доме престарелых, где проживает Зануссо, от коронавируса умерли 20 человек.

— Она уже встает с постели и садится на стул. Она нисколько не потеряла своей ясности ума. Ее восстановление - большая радость и награда для всех тех, кто заботился о ней в эти трудные дни, - рассказывает один из врачей.

Раньше от коронавируса выздоровели две 103-летние пациентки - китаянка из города Ухань и жительница Ирана.

Ранее сообщалось, что в Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.