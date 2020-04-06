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В Италии коронавирус победила 104-летняя женщина, она стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь.
Об этом сообщает Европейская правда.
Ада Зануссо родилась в 1916 году и последние годы жила в доме престарелых в городе Бьеллa на севере Италии.
17 марта пожилой женщине стало плохо - у нее была высокая температура, проблемы с дыханием. Позднее тест подтвердил, что у нее коронавирус.
— Но сейчас она восстанавливается, и врачи считают ее самым старым человеком в мире, который выздоровел, - отметил он.
Следует отметить, что в доме престарелых, где проживает Зануссо, от коронавируса умерли 20 человек.
— Она уже встает с постели и садится на стул. Она нисколько не потеряла своей ясности ума. Ее восстановление - большая радость и награда для всех тех, кто заботился о ней в эти трудные дни, - рассказывает один из врачей.
Раньше от коронавируса выздоровели две 103-летние пациентки - китаянка из города Ухань и жительница Ирана.
Ранее сообщалось, что в Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.
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В Италии коронавирус победила 104-летняя женщина, она стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь.
Об этом сообщает Европейская правда.
Ада Зануссо родилась в 1916 году и последние годы жила в доме престарелых в городе Бьеллa на севере Италии.
17 марта пожилой женщине стало плохо - у нее была высокая температура, проблемы с дыханием. Позднее тест подтвердил, что у нее коронавирус.
— Но сейчас она восстанавливается, и врачи считают ее самым старым человеком в мире, который выздоровел, - отметил он.
Следует отметить, что в доме престарелых, где проживает Зануссо, от коронавируса умерли 20 человек.
— Она уже встает с постели и садится на стул. Она нисколько не потеряла своей ясности ума. Ее восстановление - большая радость и награда для всех тех, кто заботился о ней в эти трудные дни, - рассказывает один из врачей.
Раньше от коронавируса выздоровели две 103-летние пациентки - китаянка из города Ухань и жительница Ирана.
Ранее сообщалось, что в Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь