В Нидерландах выздоровела от коронавируса 107-летняя голландка, женщина стала одной из самых старших пациенток в мире, которые победили эту болезнь.

Об этом сообщает Reuters.

107-летняя Корнелия Рас заболела 17 марта, на следующий день после своего дня рождения , посетив церковную службу с другими жителями ее дома престарелых на острове Гури-Оверфлакки, на юго-западе страны. Впоследствии ей был поставлен диагноз коронавирус.

Вместе с ней коронавирусом заболели еще 40 человек из дома престарелых, 12 из них умерли. В понедельник доктора сказали Корнелии Рас, что она победила инфекцию.

— Мы не ожидали, что она переживет это. Она не принимает лекарств, все еще хорошо ходит и каждый вечер опускается на колени, чтобы поблагодарить Господа, - рассказала племянница Рас Маике де Гроот.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии коронавирус победила 104-летняя женщина, она стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь. Также в Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.