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В Нидерландах выздоровела от коронавируса 107-летняя голландка, женщина стала одной из самых старших пациенток в мире, которые победили эту болезнь.
Об этом сообщает Reuters.
107-летняя Корнелия Рас заболела 17 марта, на следующий день после своего дня рождения , посетив церковную службу с другими жителями ее дома престарелых на острове Гури-Оверфлакки, на юго-западе страны. Впоследствии ей был поставлен диагноз коронавирус.
Вместе с ней коронавирусом заболели еще 40 человек из дома престарелых, 12 из них умерли. В понедельник доктора сказали Корнелии Рас, что она победила инфекцию.
— Мы не ожидали, что она переживет это. Она не принимает лекарств, все еще хорошо ходит и каждый вечер опускается на колени, чтобы поблагодарить Господа, - рассказала племянница Рас Маике де Гроот.
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии коронавирус победила 104-летняя женщина, она стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь. Также в Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.
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В Нидерландах выздоровела от коронавируса 107-летняя голландка, женщина стала одной из самых старших пациенток в мире, которые победили эту болезнь.
Об этом сообщает Reuters.
107-летняя Корнелия Рас заболела 17 марта, на следующий день после своего дня рождения , посетив церковную службу с другими жителями ее дома престарелых на острове Гури-Оверфлакки, на юго-западе страны. Впоследствии ей был поставлен диагноз коронавирус.
Вместе с ней коронавирусом заболели еще 40 человек из дома престарелых, 12 из них умерли. В понедельник доктора сказали Корнелии Рас, что она победила инфекцию.
— Мы не ожидали, что она переживет это. Она не принимает лекарств, все еще хорошо ходит и каждый вечер опускается на колени, чтобы поблагодарить Господа, - рассказала племянница Рас Маике де Гроот.
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии коронавирус победила 104-летняя женщина, она стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь. Также в Италии 101-летний мужчина выздоровел от коронавируса и был выписан из больницы домой.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
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|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
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|
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