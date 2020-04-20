Об этом сообщил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, передаёт Громадське.

По его словам, все пять уголовных дел связаны с нарушениями в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата. Самые грубые нарушения были в Почаевской лавре (Тернопольская область) и в Святогорской (Донецкая область). Все дела возбуждены по статье .

В то же время, Тандит подчеркнул, что прежде всего речь идет о решении настоятелей конкретных храмов, которые по своему усмотрению допустили большое скопление людей в храмах.

— Вопрос у нас к настоятелям, к тем, кто сознательно запустил людей, хотя знали, что есть карантинные мероприятия. И священники все равно нарушили карантин, - рассказал Юрий Тандит.

Советник главы МВД добавил, что общался с большим количеством священников, в том числе и УПЦ МП, и многие из них были «удивлены и возмущены» тем, что произошло в Почаеве и в Донецкой области. Однако в целом МВД положительно оценивает ситуацию с празднованием Пасхи в храмах УПЦ МП.

— У этой церкви более 13 тысяч приходов. Слава Богу, что УПЦ услышала рекомендации Кабмина, полиции и Всеукраинского совета церквей, — отметил Юрий Тандит.

Он отметил, что ведомство также благодарно ПЦУ, Греко-католической церкви, римо-католикам и протестантам за соблюдение карантина.

В основном нарушения не были массовыми и большинство людей прислушивались к призывам не ходить в храмы. Так, в прошлом году в пасхальных мероприятиях приняли участие 7 миллионов человек, а в этом году только 130 тысяч.

— Надо поблагодарить священников, многие из них поступили мужественно, потому что для многих священников, особенно в маленьких населенных пунктах, приход людей на большие праздники является, в частности, источником средств к существованию, потому что они живут за счет того, что жертвуют прихожане. Но они все равно открыто призывали людей не приходить в храмы. Священники все нам помогли, всех без исключения конфессий, — подытожил Юрий Тандит.

Ранее сообщалось, что днем 19 апреля, в праздник Пасхи, жители Николаева продолжают нарушать карантин.