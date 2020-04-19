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Днем 19 апреля, в праздник Пасхи, жители Николаева продолжают нарушать карантин.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В частности, компании горожан, семьи с детьми спокойно прогуливаются в районе яхт-клуба и 8 причала, не соблюдая масочный режим и правила социального дистанцирования. При этом экипажей патрульной полиции или Нацгвардии, которые бы контролировали соблюдение карантинных мер, в этом районе не наблюдается.
Отметим, что в микрорайонах, где правоохранители патрулируют территорию, жители соблюдают режим самоизоляции. К примеру, в Матвеевском лесу в этом году никого нет. Также патрулируется территория парка Победы в Соляных и парка «Лески».
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Напомним, жители Николаева, несмотря на введенные в городе карантинные ограничения, толпятся в очередях и снимают маски. Об этом говорится в третьем выпуске программы «Хроники карантина. Николаев», которая выходит на НикВести.
Ранее сообщалось, что николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
При этом в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
Напомним, по подсчетам аналитиков, после Пасхи количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
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Днем 19 апреля, в праздник Пасхи, жители Николаева продолжают нарушать карантин.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В частности, компании горожан, семьи с детьми спокойно прогуливаются в районе яхт-клуба и 8 причала, не соблюдая масочный режим и правила социального дистанцирования. При этом экипажей патрульной полиции или Нацгвардии, которые бы контролировали соблюдение карантинных мер, в этом районе не наблюдается.
Отметим, что в микрорайонах, где правоохранители патрулируют территорию, жители соблюдают режим самоизоляции. К примеру, в Матвеевском лесу в этом году никого нет. Также патрулируется территория парка Победы в Соляных и парка «Лески».
Реклама:
Обновляется
Напомним, жители Николаева, несмотря на введенные в городе карантинные ограничения, толпятся в очередях и снимают маски. Об этом говорится в третьем выпуске программы «Хроники карантина. Николаев», которая выходит на НикВести.
Ранее сообщалось, что николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
При этом в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
Напомним, по подсчетам аналитиков, после Пасхи количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.