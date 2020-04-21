Для принятия так называемого «антиколомойского» закона Верховной раде необходимо сначала преодолеть препятствия для подписания изменений в Регламент, а затем заново рассмотреть поправки к закону о банках.

Об этом сообщил сопредседатель фракции Европейская солидарность Артур Герасимов.

Герасимов отмечает, что в связи с этим быстрого принятия закона, необходимого для получения помощи от МВФ, ожидать не стоит. Кроме того, убежден нардеп, закон о банках блокируется депутатами из монобольшинства.

— Большой вопрос возникает - почему власть и Зеленский не организовали принятие этого закона сразу в целом. Была ли такая возможность? Да, она реально была. После того мы все увидели 16 тысяч поправок. Такое количество поправок - все уже поняли, что это такая мощная попытка завалить этот закон. И не дать это провести. Зеленский, когда жаловался на эти 16300 поправок, не упомянул самого важного. Что эти поправки внесены представителями команды Зеленского. Представителями «Слуги народа». То есть Зеленский жаловался сам на себя. Потому что поправки внесли его люди, - рассказал Артур Герасимов.

Он также отметил, что руководство парламента и монобольшинство решили пойти длинным и рискованным путем - приняли закон об изменениях в Регламент, которые существенно ограничивают права парламентской оппозиции.

— Он плохой, я надеюсь, что он будет временным. Потому что кроме того, что он может помочь принять банковский закон, к сожалению, он полностью убивает оппозицию в парламенте. Сейчас он принят без ограничения во времени. Обещают, что когда-то кто-то где-то как-то внесет эти сроки. Конечно, увидим. Хотя доверия к власти нет, - добавил Артур Герасимов.

Герасимов также напомнил, что и здесь депутаты включили блокировку и зарегистрировали постановления против изменений Регламента.

— Этот закон должен быть подписан. Но уже выставлено очень много барьеров. Первое. Для того, чтобы этот закон был подписан, опять только ради этого собираться Раде и отклонять постановления, которые были уже зарегистрированы, об отмене антипоправчного закона. То есть должно быть для этого одно заседание. После того он должен быть подписан Зеленским. После того должна включиться специальная процедура, которая длиться семь-десять дней. Потому что депутаты снова должны подать снова поправки к банковскому закону, выбрать наиболее важные. Комитет должен их проработать. Из 16 тысяч депутаты ограниченно должны выбрать наиболее важные, - пояснил Артур Герасимов.

Он напомнил, что фракция «Европейская солидарность» подала только 5 поправок к банковскому закона.

— Нам будет очень легко выбирать, потому что мы дали всего 5 очень жестких поправок. Очень правильных с точки зрения юридической, с точки зрения финансовой. Что будут делать «Слуга народа» и команда Зеленского, которая внесла 15 тысяч правок, я не знаю. И только после того, как будет подписан этот предварительный регламентный закон, примерно через 10 дней может быть принят банковский закон, - добавил Артур Герасимов.

Ранее сообщалось, что во фракции «Слуга народа» большинство депутатов готовы проголосовать за «банковский» законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.