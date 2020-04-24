Кабинет министров впервые за несколько лет подает в парламент законопроект об амнистии почти для 2 тысяч человек.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

«Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32942, находящихся в тюрьмах», — написал нардеп.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса, в Украине могут перенять опыт других стран и начать выпускать заключенных из тюрем.