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Кабинет министров впервые за несколько лет подает в парламент законопроект об амнистии почти для 2 тысяч человек.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
«Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32942, находящихся в тюрьмах», — написал нардеп.
Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса, в Украине могут перенять опыт других стран и начать выпускать заключенных из тюрем.
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Кабинет министров впервые за несколько лет подает в парламент законопроект об амнистии почти для 2 тысяч человек.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
«Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32942, находящихся в тюрьмах», — написал нардеп.
Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса, в Украине могут перенять опыт других стран и начать выпускать заключенных из тюрем.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов