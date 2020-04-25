Ведущие республиканцы в Сенате США обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой провести независимый обзор ответных мер Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Республиканцы в Сенате считают, что ВОЗ во главе с Тедросом Аданом Гебреесусом проявила «замечательное уважение» к Китаю.

— Похоже, что во время этой пандемии ВОЗ оказала замечательное уважение правительству Китая. Восстановление доверия к ВОЗ ... потребует большей прозрачности, подотчетности и реформы, — написали сенаторы-республиканцы.

В письме на имя Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша сенаторы - во главе с Джимом Ришем, председателем комитета Сената по иностранным делам — указали, что группа по расследованию должна быть создана немедленно.

А результаты работы этой группы должны будут «включать промежуточную оценку эффективности работы ВОЗ на сегодняшний день» и рекомендации для реформ.

Напомним, Соединенные Штаты приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).