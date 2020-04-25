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Ведущие республиканцы в Сенате США обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой провести независимый обзор ответных мер Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса.
Об этом пишет Reuters.
Республиканцы в Сенате считают, что ВОЗ во главе с Тедросом Аданом Гебреесусом проявила «замечательное уважение» к Китаю.
— Похоже, что во время этой пандемии ВОЗ оказала замечательное уважение правительству Китая. Восстановление доверия к ВОЗ ... потребует большей прозрачности, подотчетности и реформы, — написали сенаторы-республиканцы.
В письме на имя Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша сенаторы - во главе с Джимом Ришем, председателем комитета Сената по иностранным делам — указали, что группа по расследованию должна быть создана немедленно.
А результаты работы этой группы должны будут «включать промежуточную оценку эффективности работы ВОЗ на сегодняшний день» и рекомендации для реформ.
Напомним, Соединенные Штаты приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Ведущие республиканцы в Сенате США обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой провести независимый обзор ответных мер Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса.
Об этом пишет Reuters.
Республиканцы в Сенате считают, что ВОЗ во главе с Тедросом Аданом Гебреесусом проявила «замечательное уважение» к Китаю.
— Похоже, что во время этой пандемии ВОЗ оказала замечательное уважение правительству Китая. Восстановление доверия к ВОЗ ... потребует большей прозрачности, подотчетности и реформы, — написали сенаторы-республиканцы.
В письме на имя Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша сенаторы - во главе с Джимом Ришем, председателем комитета Сената по иностранным делам — указали, что группа по расследованию должна быть создана немедленно.
А результаты работы этой группы должны будут «включать промежуточную оценку эффективности работы ВОЗ на сегодняшний день» и рекомендации для реформ.
Напомним, Соединенные Штаты приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов